“Rally da Pecuária” pelo cerrado “Rally da Pecuária 2011” é uma expedição técnica que visita fazendas de pecuária de corte em todo o País, para avaliar a qualidade do rebanho brasileiro com base na situação das pastagens. O Rally é dividido em cinco etapas e vai percorrer 24 mil km em nove estados. O repórter fotográfico Leonardo Soares acompanhou uma das etapas e percorreu 30 municípios, cruzando três estados na região do cerrado: Tocantins, Pará e Mato Grosso.