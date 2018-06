São Paulo 460 anos No aniversário de 460 anos da cidade de São Paulo, o blog "Olhar Sobre o Mundo" retoma a publicação com um ensaio realizado por parte da equipe de fotojornalistas do jornal "O Estado de S. Paulo". A São Paulo futurista; a São Paulo histórica; a São Paulo urbana; a São Paulo periférica, entre outras facetas desta megalópole estão contidas neste post.