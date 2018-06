11 de Setembro – As efemérides do ataque

Dia do ataque

2001

No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram o pior ataque terrorista em seu território, em uma ação de radicais do grupo Al-Qaeda que mudou a geopolítica contemporânea. Em um caderno com 24 páginas, o Estadão contou o episódio, os dramas das vítimas e as perguntas que começavam a ser feitas a partir dali. “America under Attack” – assim o texto parafraseou a TV americana CNN para dizer que os EUA estavam sob ataque e nunca mais seriam os mesmos.

Cinco anos depois

2006

Em 2006, quando os ataques completaram cinco anos, Bush afirmou que os EUA “não pediram a guerra na qual acabaram entrando”. “E cada americano deseja que ela termine”, disse ele, no discurso para marcar a data. Na ocasião, o então presidente, porém, reforçou que a “batalha contra o terror no mundo deveria continuar”. “Não terminará até que nós ou os extremistas saiam vitoriosos.”

Dez anos depois

2011

Em 2011, aniversário de dez anos do ataque, parentes das vítimas se concentram para lembrar seus entes queridos no que ficou conhecido como Marco Zero, em Nova York, lugar das antigas Torres Gêmeas. No local, havia também a nova torre iluminada com as cores da bandeira americana. O já presidente Barack Obama leu um salmo para homenagear as vítimas.

