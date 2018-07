PERFIS: Os candidatos à Casa Branca em 2012

PERFIL: Barack Obama, presidente dos EUA

Miscigenação, estudo e ação social

Filho de uma americana branca do Kansas com um estudante queniano negro, Barack Obama cresceu em diferentes partes do mundo, como Indonésia e Havaí. Na juventude, foi estudante de ciência política na Universidade Columbia, em Nova York, período explorado na biografia Barack Obama: The Story, de David Maraniss.

A obra retrata um Obama solitário nas ruas de Manhattan e do Brooklyn. Na universidade, não fazia atividades esportivas ou musicais. São poucos os estudantes contemporâneos do presidente que lembram dele como aluno da Columbia. Seus dois namoros, com uma série de trocas de cartas românticas, ocorreram em outros círculos intelectuais, numa Nova York bem mais violenta do que a de hoje.

Após essa época, Obama passou três anos vivendo em Chicago, onde realizou atividades comunitárias em áreas pobres da cidade. Em 1988, foi aceito na escola de direito de Harvard, onde também estudou Mitt Romney. Obama brilhou e alcançou um dos mais almejados postos estudantis dos EUA – a presidência da Harvard Law Review. “Ele era competitivo e isso se refletia na quadra de basquete”, disse Jason Adkins, um de seus amigos na universidade.

O próximo passo foi voltar a Chicago, onde trabalhou como advogado e professor de direito, além de ser eleito senador em Illinois (na Casa estadual, equivalente às Assembleias Legislativas brasileiras). Em 2004, foi eleito senador pelo mesmo Estado, no Congresso dos EUA, depois de um discurso marcante na Convenção Democrata. Seus críticos mais duros questionam a sua autenticidade. Outros o idolatram como um astro do rock. / GUSTAVO CHACRA

PERFIL: Mitt Romney, candidato republicano

Conservador radical ou moderado?

Para alguns, Mitt Romney é um extremista conservador. Para outros, um moderado ex-governador do Estado de Massachusetts, que manteve diálogo com a oposição democrata. Nascido em Detroit, Michigan, em 1947, o republicano é de uma das mais proeminentes famílias mórmons dos EUA.

Seu pai, George Romney, sempre foi o seu símbolo. Foi um bem-sucedido executivo dirigindo a American Motors Corporation. Elegeu-se governador de Michigan em 1962, mas não conseguiu se candidatar à presidência.

Romney tem repetido a história do pai. Depois de se formar na Universidade Brigham Young, em Utah, obteve um MBA e uma pós-graduação em direito em Harvard. Seu próximo passo foi na área de consultoria e private equity. Na Bain Capital, fez sua fortuna, de aproximadamente US$ 300 milhões. Em 2002, foi o presidente da organização da Olimpíada de Inverno em Salt Lake City e, dois anos mais tarde, elegeu-se governador de Massachusetts, onde aprovou uma reforma do sistema de saúde semelhante à promovida por Obama na presidência.

Na época, já com os cinco filhos adultos, sua mulher, Ann, desenvolveu esclerose múltipla. No início da doença, houve grande dificuldade, mas, dez anos mais tarde, ela não apresenta nenhuma sequela.

Em 2008, Romney perdeu nas primárias republicanas. Mas venceu as prévias de seu partido em 2012. Na disputa, porém, adotou um discurso para convencer a ala mais conservadora do partido, o Tea Party, a apoiá-lo. Desde o primeiro debate, decidiu voltar a ser o republicano moderado de antes. E os americanos continuam sem saber qual deles é o verdadeiro Romney. / GUSTAVO CHACRA