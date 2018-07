A era Obama em 13 atos

Presidente conseguiu aprovar maior parte de projetos quando ainda tinha maioria no Congresso

Janeiro de 2009 Proibição de tortura. Obama assina ordem para fechar a prisão de Guantánamo, em Cuba, e proíbe técnicas próximas da tortura em interrogatórios. Prisão segue aberta

Fevereiro de 2009 Pacote de estímulo. Obama sanciona pacote de estímulo econômico de US$ 787 bilhões para conter a recessão no país. A verba é direcionada para criar e manter 3,6 milhões de empregos

Junho de 2009 Resgate de Detroit. Obama forma uma comissão composta de representantes das montadoras, dos bancos, dos sindicatos e do governo e elabora um plano para salvar montadoras tradicionais, como a General Motors, Ford e Chrysler da falência

Março de 2010 Reforma de saúde. Após uma longa batalha no Congresso, Obama sanciona reforma no sistema de saúde americano, bandeira histórica do Partido Democrata

Julho de 2010 Regulação financeira. Obama sanciona lei que restaura parte da regulamentação sobre o sistema financeiro americano

Setembro de 2010 Impasse nuclear iraniano. Obama começa a aumentar pressão diplomática sobre o Irã com sanções econômicas

Novembro de 2010 Perda de maioria no Congresso. Republicanos retomam a Câmara e diminuem maioria democrata no Senado. Tea Party ganha força

Março de 2011 Intervenção na Líbia

EUA lideram imposição de zona de exclusão aérea contra regime de Muamar Kadafi. Meses depois, em outubro, o ditador seria preso e morto por rebeldes

Maio de 2011 Morte de Osama bin Laden. Operação da CIA mata líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, que estava escondido no Paquistão

Junho de 2011 Retirada do Afeganistão. Obama anuncia plano de retirada gradual de tropas dos EUA do Afeganistão após de aumentá-las para combater avanço do Taleban. Tropas devem sair até 2014

Agosto de 2011 Impasse orçamentário. Republicanos obstruem expansão do teto da dívida e governo fica quase sem verba para quitar salários

Outubro de 2011 Fim da Guerra do Iraque. Presidente anuncia fim das operações no Iraque, após ter acelerado cronograma de retirada. Tropas retornam no fim do ano

Setembro de 2012 Atentado em Benghazi. Radicais líbios matam embaixador Chris Stevens em Benghazi. Governo hesita em classificar ato como atentado terrorista