A espionagem na vida do cidadão comum

Um desenho animado divulgado pelo jornal britânico The Guardian mostra como a espionagem americana pode afetar cidadãos comuns. No início do vídeo, um casal se mostra entediado ao ser questionado por uma espécie de narrador sobre Edward Snowden – ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional (NSA) que revelou segredos da espionagem americana.

O narrador questiona, de forma irônica, se o casal não se interessa pelo assunto por considerar que as revelações de Snowden “não têm nada a ver com ele”. Os dois parecem concordar e, para rebater esse pensamento, o narrador pede o número do celular e a conta de e-mail do casal e avisa que precisará ler o conteúdo das mensagens.

Ainda mais irônico, o narrador fala que ninguém além de poucas centenas de pessoas terão acesso ao arquivo com o conteúdo do casal e que sabe o que os dois procuram no Youtube.

Assista ao vídeo, em inglês: