A queda do voo MH 370

KUALA LAMPUR – O voo MH 370 da Malaysia Airlines caiu no Oceano Índico, mas a operação internacional de busca pelo avião continua.

A aeronave desapareceu com 239 pessoas a bordo em 8 de março e no dia 24, o primeiro-ministro da Malásia confirmou que ele caiu no oceano. Satélites detectaram centenas de objetos que podem ser destroços do boeing 777-200, mas o mau tempo ainda não permitiu que eles fossem recuperados.

Veja imagens do caso:

[galeria id=9881]