A realeza, o papa e agora Trump: Putin faz todo mundo esperar

HELSINQUE – Famoso por se atrasar para reuniões importantes, o presidente russo, Vladimir Putin, repetiu o costume nesta segunda-feira, 16, e chegou 35 minutos depois do horário estipulado para a cúpula com o presidente americano, Donald Trump, em Helsinque, na Finlândia.

O atraso repete a tradição de Putin desde que foi eleito pela primeira vez, em 2000. As vítimas mais famosas de sua falta de pontualidade incluem a rainha britânica Elizabeth II e até o papa Francisco.

Para observadores do Kremlin, a falta de pontualidade é vista como uma tática deliberada para tentar quebrar o equilíbrio entre os participantes e obter alguma vantagem. Outros salientam que o atraso parece ser mais um traço pessoal do que uma estratégia.

Em 2014, o presidente russo chegou horas atrasado para um encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel. Os atrasos não se limitam às reuniões com a comunidade internacional. Putin frequentemente chega tarde a eventos oficiais em Moscou, muitas vezes por permitir que seus compromissos anteriores durem mais do que planejado. / AP