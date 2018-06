A visita do papa Francisco à Terra Santa

Nesta semana, o papa Francisco viajou ao Oriente Médio, onde além de rezar em frente ao muro que separa Israel de áreas palestinas na Cisjordânia, também beijou a mão de sobreviventes do Holocausto e plantou uma oliveira com ajuda do presidente de Israel, Shimon Peres.

Francisco foi o quarto papa a visitar Israel, mas o primeiro a colocar uma coroa de flores na sepultura de Theodor Herzl, visto como o fundador do sionismo moderno que levou à fundação de Israel.

Veja abaixo as principais imagens da visita do pontífice:

