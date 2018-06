Abbas e Peres se encontram no Vaticano; veja vídeo

O papa Francisco recebeu neste domingo, 8, no Vaticano, os presidentes israelense, Shimon Peres, e da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, para uma cúpula de oração pela paz. Foi o primeiro encontro entre os dois líderes políticos em mais de um ano.



“Chegar à paz pede coragem, muito mais do que guerra. Pede coragem para dizer sim para encontrar e não ao conflito: sim para o diálogo e não à violência; sim para as negociações e não para as hostilidades; sim para o respeito pelos acordos e não aos atos de provocação; sim à sinceridade e não à duplicidade. Tudo isso exige coragem, exige força e tenacidade”, disse o papa a eles. / REUTERS