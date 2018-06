Ação no Facebook pede doações para vítimas de tufão nas Filipinas

O Facebook, em parceria com a Cruz Vermelha, disponibilizou na homepage dos usuários a possibilidade de doar dinheiro para as vítimas do tufão Haiyan, que devastou a região central das Filipinas há uma semana. No Brasil, a opção que aparece para os internautas é de doar R$5.

[galeria id=8357]

Segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 15, pelo Conselho Nacional para e Redução e Gestão de Catástrofes Naturais do país, 3.621 pessoas morreram na tragédia.

A opção de doação aparece no topo das timelines. O Facebook afirma que a quantia arrecadada será integralmente enviada para equipes de emergência da Cruz Vermelha. O pagamento pode ser feito por cartões de crédito ou Paypal.

Segundo a porta-voz da Cruz Vermelha, Laura Howe, em entrevista ao jornal The Whashington Post, esta é a maior mobilização de caridade que a organização já promoveu em uma rede social. “Aqueles que querem ajudar podem se conectar com aqueles que necessitam de ajuda de uma maneira fácil”, disse.