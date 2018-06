Para lembrar: o Caracazo na Venezuela

Há 26 anos, a Venezuela vivia o Caracazo, onda de protestos iniciada em 27 de fevereiro de 1989 contra o pacote econômico proposto pelo então presidente Carlos Andrés Perez que propunha o aumento do valor pelo transporte público, em razão do reajuste do preço dos combustíveis.

As manifestações terminaram com três mil mortos. No dia 28 de fevereiro daquele ano, a notícia dos protestos explicava que a polícia precisou pedir o auxílio da Guarda Nacional.