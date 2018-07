Notícia sobre Bush votando em Obama é falsa

Uma história publicada pelo site de paródias Daily Currant afirmando que o ex-presidente dos EUA George W. Bush teria votado, acidentalmente, no democrata Barack Obama na terça-feira 6, perto da sua casa, em Crawford, é falsa. De acordo com a publicação, Bush teria se confundido com as instruções na urna eletrônica e clicou na opção que queria descartar, e não validar.

Veja também:

– Revigorado, Obama tenta superar desafios persistentes

– Romney parabeniza Obama por vitória e deseja sucesso

O Daily Currant afirmou que uma repórter estava votando em uma cabine próxima e acompanhou a confusão. O site de paródias afirmou que Bush ainda teria comentado a situação. “É, infelizmente pela incompetência das pessoas que projetaram as cédulas, meu voto foi para o outro candidato.”

O ex-presidente teria explicado exatamente o que ocorreu, dizendo que todos os nomes estavam muito próximos na cédula. “Você não pode colocar o nome de senadores, congressistas e todos os presidentes juntos assim. A cédula fica lotada. Confunde as pessoas.”