Presidentes Cartes e Dilma dão declarações após reunião em Brasília

A presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT), recebe nesta segunda-feira, 30, o presidente do Paraguai, Horacio Cartes – que tomou posse em agosto. Os líderes devem discutir as relações comerciais entre os dois países e o retorno do Paraguai ao Mercosul.

Veja os principais comentários dos dois presidentes após a reunião:

13h11 – Cartes inicia seu discurso falando sobre a redução da pobreza e a melhoria da educação no Paraguai.

13h06 – Dilma: “Discutimos bastante a questão do Mercosul e reiterei a importância da participação do Paraguai no bloco.”

13h03 – A presidente do Brasil diz ter discutido com Cartes temas sobre questões sociais e redução d desigualdades.

13h – Dilma afirma que as frequentes reuniões com o Paraguai enfatizam a vontade dos países de ampliar as relações bilaterais. “O momento é de retomar c/ intensidade o diálogo bilateral e fortalecer nossa parceria histórica em âmbito regional.”