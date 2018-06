A jornalista da AP Anja Niedringaus, uma das fotorrepórteres mais aclamadas da atualidade, morreu nesta sexta-feira, 4, e a repórter canadense Kathy Gannon, que a acompanhava, ficou ferida com gravidade depois que as duas foram atingidas por disparos em um atentado na província de Khost, no leste do Afeganistão.

“Anja e Kathy passaram vários anos cobrindo o conflito afegão”, disse a editora-executiva da AP Kathleen Carroll. “Anja era conhecida por sua vibração e instigantes fotografias, seu coração e alegria de viver. Estamos chocados com essa perda.”

Veja algumas fotografias feitas por Anja Niedringaus:

