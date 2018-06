Americano atira em tatu, bala ricocheteia e acerta seu rosto

DALLAS, EUA – Um morador do leste do Texas sofreu um ferimento no rosto após atirar com uma arma de fogo em um tatu a bala ricochetear no casco do animal e acertar seu rosto.

O xerife do condado de Cass, Larry Rowe, disse que o atirador, cuja identidade não foi revelada, abriu fogo quando viu o tatu em sua propriedade, em Marietta. “A mulher dele ficou dentro de casa. Ele pegou seu revólver calibre 38, foi para o quintal e atirou três vezes no tatu”, disse Rowe.

O duro casco do animal fez com que pelo menos uma das balas ricocheteasse, acertando a mandíbula do atirador, que foi socorrido de helicóptero para um hospital na região.

A situação do tatu é desconhecida. “Nós não encontramos o animal”, afirmou o xerife.

O incidente não foi o primeiro envolvendo uma bala desvia pelo casco de um tatu neste ano. Em abril, um homem feriu sua sogra quando a bala ricocheteou no tatu, “atingiu uma cerca, passou pela porta de trás do trailer da sogra, por uma poltrona na qual ela estava sentada e parou nas suas costas”, noticiou a TV local WALB News. Na ocasião, o tatu morreu. / REUTERS