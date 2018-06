Começou nesta sexta-feira, 31, as celebrações pelo ano novo na China. Milhares de pessoas acenderam incensos para pedir boa sorte no próximo ano e assistiram a celebrações tradicionais de dança.

O feriado é o mais importante do país e dessa vez marca o início do Ano do Cavalo. Veja as celebrações na China:

