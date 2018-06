Anotações, fotos e desenhos de Jackie Kennedy serão leiloados

MIAMI – Ao todo, 17 lotes com bilhetes, croquis, fotografias e postais de Jacqueline Kennedy serão leiloados no sábado em West Palm Beach (Flórida), com a possibilidade de serem comprados on-line, por telefone ou diretamente na Palm Beach Modern Auctions, casa organizadora do evento.

A casa de leilões, com foco na arte decorativa e mobília do século XX, colocará à venda uma grande quantidade de notas assinadas, envelopes e desenhos da eterna primeira-dama, Jacqueline Bouvier Kennedy (1929-1994), além de fotografias com seu primeiro marido, o presidente John F. Kennedy, morto em 1964, onde revela seu interesse pelo mundo da moda e seu bom gosto.

Em seu site, a Palm Beach Modern Auctions revelou que o material apresentado está em ótimas condições. Um dos croquis disponíveis é dirigido a Bill Hamilton, que foi contratado como diretor de design de alta costura por Carolina Herrera em 1985 e vestiu Jacqueline Kennedy praticamente durante toda a vida.

Outro lote de notas escritas à mão por Jacqueline Kennedy inclui uma sobre a morte de sua mãe (Janet Morris), um postal “In Memoriam” e dois cartões dirigidos a seus filhos, Caroline e John. Também serão leiloadas fotografias em preto e branco da ex-primeira-dama ao lado de Paul Bell (National Airlines) e Caroline Kennedy, e outras com John Kennedy.

Entre os artigos, destaca-se um postal dirigido ao decorador de interiores Richard Langham escrito por Jacqueline, uma mulher que marcou o estilo de uma época ávida por mudanças e que muitos hoje lembram com nostalgia.

Langham trabalhou para Jacqueline Kennedy durante anos na elaboração de diversos projetos de decorações, entre eles os que desenvolveu para a casa da Virgínia “The Mouse House” e a casa de Martha’s Vineyard, Massachusetts. / EFE