Antes & Depois: a destruição de Alepo, na Síria

Antes do começo da guerra civil na Síria, em 2011, Alepo era a segunda maior cidade do país. Com fama de ser parte da rota da seda e ter prosperidade cosmopolita, a cidade também era considerada uma das capitais da culinária no Oriente Médio.

Os confrontos, no entanto, destruíram a maior parte da cidade. Mova o cursor do mouse para comprar como era e como ficou Alepo, retomada em dezembro pelo governo de Bashar Assad.

FOTOS: Sandra Auger/Omar Sanadiki/Reuters

