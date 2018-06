Ao explicar conversa com Xi, Trump se confunde e diz que atacou Iraque

O presidente americano, Donald Trump, se confundiu e trocou Síria por Iraque ao explicar à Fox News como contou ao presidente chinês, Xi Jinping, sua decisão de bombardear posições do regime sírio. Trump também se prolongou ao explicar que a notícia foi dada ao líder chinês enquanto ambos saboreavam, de sobremesa, o “mais bonito bolo de chocolate” já visto.

No dia 6, os EUA conduziram a primeira ofensiva militar direta contra posições do governo Assad na Síria, em retaliação ao ataque com armas químicas que matou dezenas três dias antes. O bombardeio contra pistas de pouso, aviões e centrais de abastecimento representou uma guinada na posição do governo Trump.

A autorização para o lançamento de 59 mísseis Tomahawk foi dada pelo presidente enquanto ele recebia Xi em uma visita oficial ao seu clube particular Mar-a-Lago, na Flórida, que foi informado mais tarde sobre a decisão. Trump forneceu, em entrevista ao programa Fox Business, detalhes de como a conversa ocorreu.

“Tínhamos acabado de terminar o jantar. Estávamos então na sobremesa. E era o mais bonito pedaço de bolo de chocolate que você já viu e o presidente Xi estava gostando”, narrou Trump. “‘Me deixe explicar algo a você (XI)’, isso durante a sobremesa” explicou o presidente americano.

