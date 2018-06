AO VIVO: Acompanhe as prévias da Superterça nos EUA

Acontece hoje nos Estados Unidos a Superterça, dia em que dez dos Estados americanos – Alasca, Geórgia, Idaho, Massachusetts, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Vermont e Virgínia – fazem votações prévias do partido Republicano para definir o candidato que disputará as eleições com o presidente democrata Barack Obama em novembro. Ao todo, 419 dos 1.144 delegados necessários para garantir a nomeação republicana estão em jogo hoje.

Acompanhe as informações mais recentes sobre as prévias e os resultados à medida em que forem divulgados.

2h58 Encerramos aqui nossa cobertura ao vivo da Superterça. Acompanhe mais informações sobre essa etapa das eleições norte-americanas no portal.

2h55 Romney vai vencendo no Alasca, segundo a CNN.

2h44 Para o correspondente do estadão.com.br em Nova York, Gustavo Chacra, o democrata Barack Obama foi o grande beneficiado pela Superterça republicana.

2h34 Mitt Romney vence prévia republicana em Ohio, segundo a CNN. Diferença entre o ex-governador de Massachussets e Rick Santorum foi de apenas 12.040 votos, segundo o jornal New York Times.

2h23 VEJA OS RESULTADOS PARCIAIS DE TODOS OS ESTADOS DA SUPERTERÇA (fonte: New York Times):

Alasca: apuração ainda não começou

Dakota do Norte (apuração: 100%)

Santorum 39,7%; Paul 28,1%; Romney 23,7%; Gingrich 8,5%

Geórgia (apuração: 96%)

Gingrich 47,5%; Romney 25,7%; Santorum 19,6%; Paul 6,5%

Idaho (apuração: 77%)

Romney 68,6%; Paul 16,6%; Santorum 12,2%; Gingrich 2,5%

Massachussets (apuração: 98%)

Romney 72,1%; Santorum 12,1%; Paul 9,6%; Gingrich 4,6%

Oklahoma (apuração: 99%)

Santorum 33,8%; Romney 28,1%; Gingrich 27,5%; Paul 9,6%

Tennessee (apuração: 96%)

Santorum 37,2%; Romney 28%; Gingrich 23,9%; Paul 9,1%

Vermont (apuração: 75%)

Romney 40,3%; Paul com 25,1%; Santorum 23,4%; Gingrich 8,3%

Virgínia (apuração: 100%)

Romney 59,5%; Paul com 40,5% (Santorum e Gingrich não concorreram pelo Estado)

Wyoming (apuração: 22%)

Romney 57,1%; Santorum com 33,1%; Paul com 2,7%; Gingrich com 0%

2h04 Com 96% dos votos apurados, segundo o New York Times, Romney lidera com 436.278 votos (37,8%). Santorum vem atrás com 429.014 (37,2%). Gingrich vem bem atrás, com 168.899 (14,6%) e Paul tem 106.997 (9,3%). A corrida em Ohio, o Estado mais importante, vai chegando ao fim, com a disputa voto a voto entre o ex-governador de Massachussetts Mitt Romney e ex-senador pela Pensilvânia Rick Santorum.

1h59 Com 95% dos votos apurados, segundo o New York Times, Romney lidera com 435.457 votos (37,8%). Santorum vem atrás com 427.908 (37,1%). Gingrich vem bem atrás, com 168.551 (14,6%) e Paul tem 106.794 (9,3%).



1h52 Com 93% dos votos apurados, segundo o New York Times, Romney lidera. As porcentagens permanecem inalteradas, contudo. De acordo com a previsão do jornal, Romney deve obter um total 17 dos 66 delegados. Santorum ficaria com 9. Segundo a CNN, Romney lidera com 435.457 (ainda 38%), seguido de perto por Santorum com 427.908 (37%). Gingrich vem bem atrás, com 168.551 (15%) e Paul tem 106.794 (9%).

1h48 Com 92% dos votos apurados, segundo a CNN, Romney lidera com 432.585 (38%), seguido de perto por Santorum com 426.220 (37%). Gingrich vem bem atrás, com 167.858 (15%) e Paul tem 106.268 (9%).

1h35 Com 91% dos votos apurados, segundo a CNN, Romney lidera com 423.680 (38%), seguido de perto por Santorum com 417.821 (37%). Gingrich vem bem atrás, com 164.770 (15%) e Paul tem 106.095 (9%). A diferença entre os dois primeiros candidatos se mantém relativamente inalterada, deixando a disputa acirrada até o último momento.

1h24 Com 90% dos votos apurados, segundo a CNN, Romney lidera com 418.719 (38%), seguido de perto por Santorum com 413.600 (37%). Gingrich vem bem atrás, com 162.722 (15%) e Paul tem 102.799 (9%).

1h18 Com 88% dos votos apurados, segundo a CNN, Romney lidera com 411.605 (38%), seguido de perto por Santorum com 407.798 (37%). Gingrich vem bem atrás, com 160.725 (15%) e Paul tem 101.351 (9%).

1h15 Com 87% dos votos apurados, segundo a CNN, Romney lidera com 408.541 (38%), seguido de perto por Santorum com 403.074 (37%). Gingrich vem bem atrás, com 159.353 (15%) e Paul tem 100.365 (9%).

1h10 Com 86% dos votos apurados, segundo a CNN, Romney lidera com 390.810 (37%), seguido de perto por Santorum com 388.973 (37%). Gingrich vem bem atrás, com 153.793 (15%) e Paul tem 98.455 (9%).

1h07 Veja o total de delegados de cada pré-candidato republicano até o momento, em todos os Estados que já realizaram prévias este ano: Romney tem 298; Santorum, 121; Gingrich, 83 e Paul, 52. São necessários 1.144 delegados para garantir a nomeação republicana.

1h A CNN afirma ter números exclusivos da contagem em Ohio. Segundo a rede, Romney está à frente de Santorum na prévia de Ohio, o Estado mais importante da chamada Superterça. De acordo com a previsão do canal, Romney terá 3 mil votos a mais que Santorum no Estado. Os números do New York Times até 79% de apuração: Santorum (38%), Romney (37%), Gingrich (15%) e Paul (9%). O Wall Street Journal dá os números de 79% apurados, também: Santorum (370.558 votos; 37,6%), Romney (367.388; 37,3%), Gingrich (145.024; 14,7%) e Paul (91.515; 9,3%). Existe uma diferença no sistema de contagem de veículo para veículo.

0h58 ENTENDA: Superterça não encerrará disputa republicana, do correspondente do estadão.com.br em Nova York, Gustavo Chacra.

0h53 A disputa ficou mais apertada em Ohio, ainda com 85% dos votos apurados, segundo a CNN. Veja os números: Santorum tem um total de 365.098 votos (37%); Romney, em segundo, está bem perto, com 362.826 votos (37%); Gingrich tem 142.918 votos (15%) e Paul 90.246 (9%).

Confira o perfil dos pré-candidatos republicanos

0h51 A rede de TV CNN dá 85% dos votos apurados em Ohio, o Estado mais decisivo da disputa da Superterça. Veja os números: Santorum tem um total de 345.098 votos (38%); Romney, em segundo, está bem perto, com 362.826 votos (37%); Gingrich tem 142.918 votos (15%) e Paul 90.246 (9%).

0h48 Acompanhe os números de Ohio, de acordo com o Wall Street Journal (com 75%): Santorum tem um total de 346.802 votos (37,8%); Romney, em segundo, está bem perto, com 340.747 votos (37,1%); Gingrich tem 133.660 votos (14,6%) e Paul 85.765 (9,3%).

0h43 A disputa em Ohio continua apertada. De acordo com os últimos números do New York Times, com 69% dos votos apurados, Santorum tem 38% dos votos, seguido por Romney com 37%. Bem atrás vêm Gingrich, com 15%, e Paul com 9%. O Estado não é reduto de nenhum dos pré-candidatos que disputam a vaga republicana. Assista ao vídeo da TV Estadão: Ohio não tem pré-candidato favorito na Superterça

0h40 RESULTADOS ATÉ O MOMENTO DE TODOS OS ESTADOS DA SUPERTERÇA (informações do New York Times):

Alasca: apuração ainda não começou;

Dakota do Norte: Santorum tem 40% dos votos, seguido por Romney com 25%, Paul com 27 e Gingrich com 8% (com 60% dos votos apurados);

Geórgia: Gingrich lidera com 48%, Romney tem 25%, seguido por Santorum com 20%, Paul com 6% (87% dos votos apurados);

Idaho: Romney tem 78% dos votos, seguido por Paul com 11%, Santorum com 8%, Gingrich com 3% (com 16% dos votos apurados);

Massachusstes: Romney tem 72% dos votos, seguido por Santorum com 12%, Paul com 10% e Gingrich com 5% (com 93% dos votos apurados);

Oklahoma: Santorum tem 34% dos votos, seguido por Romney com 28%, Gingrich com 27% e Paul com 10% (com 91% dos votos apurados);

Ohio: Santorum tem 38% dos votos, seguido por Romney com 37%, Gingrich com 15% e Paul com 9% (com 69% dos votos apurados);

Tennessee: Santorum 37% dos votos, seguido por Romney com 28%, Gingrich com 24% e Paul com 9% (com 83% dos votos apurados);

Vermont: Romney tem 41% dos votos, seguido por Paul com 25%, Santorum com 23%, Gingrich com 8% (com 67% dos votos apurados);

Virgínia: Romney tem 59% dos votos, seguido por Paul com 41% (com 100% dos votos apurados). Santorum e Gingrich não concorreram pelo Estado;

Wyoming: Romney tem 55% dos votos, seguido por Santorum com 41%, Paul com 3% e Gingrich com 0% (com 13% dos votos apurados).

0h33 Leia, dos correspondentes do Estado em Washington, Denise Chrispim Marin, e em Nova York, Gustavo Chacra: Romney, Santorum e Gingrich vencem em Estados importantes na Superterça

0h08 Santorum vence em Dakota do Norte, diz CNN.

0h11 Dakota do Norte: Santorum vence com 40% dos votos, seguido por Romney com 25% dos votos, Gingrich com 8% e Paul com 27% (segundo o jornal New York Times, com 39% dos votos apurados).

23h45 Leia, dos correspondentes do Estado em Washington, Denise Chrispim Marin, e em Nova York, Gustavo Chacra: Romney vence primárias em Virgínia, Vermont e Massachusetts

23h28 Santorum lidera a votação na Dakota do Norte, onde 4% dos votos foram apurados (segundo o New York Times). O pré-candidato tem 52% dos votos, seguido de Paul, com 21%, Romney com 15% e Gingrich com 11% .

23h27 Wyoming, com 4% dos votos apurados, tem Romney na liderança, com 51% dos votos. Santorum tem 49%. Gingrich e Paul ainda não têm votos. Os números são do New York Times.

23h24 O ex-senador pela Pensilvânia disse que considera o resultado da Superterça “satisfatório”: “Perdemos em alguns Estados e ganhamos em outros”, disse. Até o momento, Santorum ganhou em dois Estados. “Estamos prontos para vencer em todo o país”, disse. Ele também afirmou que os pais dele “fazem parte da melhor geração dos EUA”.

23h22 Ao lado da família, Santorum faz neste momento discurso em Ohio. Ele diz que sua campanha visa lembrar “os tempos que deixamos para trás e as famílias que fizeram grandes histórias no país”.

23h19 A disputa segue apertada entre Santorum e Romney em Ohio. O Estado é considerado o mais decisivo desta Superterça na corrida republicana, valendo 66 delegados. Com 17% das urnas apuradas, Santorum tem 38,5% dos votos, seguido de perto por Romney, com 36,5%. Bem atrás vêm Gingrich (15,2%) e Paul (8,5%). Os dados são do Wall Street Journal.

23h16 Segundo projeções do jornal New York Times, Santorum venceu as primárias em Oklahoma (com 34% dos votos) e Tennesse (41%) e lidera a apuração em Ohio, com 38%, seguido por Romney com 37%. O ex-senador pela Pensilvânia fala a apoiadores em Ohio. Confira o perfil dos pré-candidatos republicanos.



Gingrich e a esposa cercados por apoiadores na Geórgia, onde ele venceu as prévias

23h05 Santorum vence em Oklahoma.

23h03 RESULTADOS ATÉ O MOMENTO DE TODOS OS ESTADOS DA SUPERTERÇA (informações do New York Times):

Alasca: apuração ainda não começou; Dakota do Norte: apuração ainda não começou; Geórgia: Gingrich lidera com 49%, Romney tem 22%, seguido por Santorum com 22%, Paul com 6% (40% dos votos apurados); Idaho: apuração ainda não começou; Massachusstes: Romney tem 72% dos votos, seguido por Santorum com 12%, Paul com 9% e Gingrich com 5% (com 26% dos votos apurados). Oklahoma: Santorum tem 35% dos votos, seguido por Gingrich com 27%, Romney com 26% e Paul com 10% (com 17% dos votos apurados); Ohio: Santorum tem 38% dos votos, seguido por Romney com 37%, Gingrich com 15% e Paul com 8% (com 11% dos votos apurados); Tennessee: Santorum 43% dos votos, seguido por Romney com 28%, Gingrich com 19% e Paul com 8% (segundo a CNN, com 10% dos votos apurados); Vermont: Romney tem 40% dos votos, seguido por Paul com 25%, Santorum com 23%, Gingrich com 8% (com 40% dos votos apurados); Virgínia: Romney tem 59% dos votos, seguido por Paul com 41% (com 97% dos votos apurados). Santorum e Gingrich não concorreram pelo Estado.

22h55 Virgínia: Romney tem 59% dos votos, seguido por Paul com 41% (segundo o New York Times, com 93% dos votos apurados). Santorum e Gingrich não concorreram pelo Estado. Vermont deve ser o próximo Estado a encerrar a contagem dos votos. Até o momento, 35% foram apurados. Os resultados: Romney lidera com 40% dos votos, seguido por Paul com 26%, Santorum com 24% e Gingrich com 8% (também segundo o New York Times).

22h51 Oklahoma: Santorum lidera. Ele tem 37% dos votos, seguido por Romney com 27%, Gingrich com 25% e Paul com 9% (segundo o New York Times, com 6% dos votos apurados).

22h44 Tennessee: Santorum 45% dos votos, seguido por Romney com 28%, Gingrich com 18% e Paul com 7% (segundo a CNN, com 15% dos votos apurados).

22h43 Esposa de Gingrich diz que único oponente do marido é o presidente democrata Barack Obama. Ela chama Gingrich de “o próximo presidente dos Estados Unidos”. O pré-candidato teve 49% dos votos no Estado, seguido por Romney, com

22h41 CNN: Romney tem 40% dos votos em Ohio, seguido de Santorum com 37%, Gingrich com 14% e Paul com 7%

22h40 Mulher de Gingrich começa a falar a simpatizantes na Geórgia.

22h37 Simpatizantes aguardam discurso de Gingrich na Geórgia, onde ele ganhou as prévias desta Superterça. Na foto abaixo, pessoas preparam o local em que ele falará a apoiadores.



Adesivos com a inscrição ‘Sou um eleitor da Geórgia’ são vistos em uma igreja local

22h27 Segundo projeções, Santorum deve ter vencido em Oklahoma e no Tennesse. Os dois Estados são sulistas e conservadores. Pesquisas indicam empate entre Romney e Santorum em Ohio.

22h21 A rede de TV CNN mostra imagens de Sarah Palin no cáucus do Alaska, Estado no qual foi governadora entre 2006 e 2009. Ao ser perguntada sobre seu candidato ela disse “Eu acho que Barack Obama é a pior escolha”. Palin foi candidata à vice-presidente na chapa de John McCain na última corrida eleitoral, contra Obama.



Homem leva a filha de 9 meses para votar em Ohio; Estado é o mais decisivo da Superterça

22h18 Estes são os números de delegados de cada um dos Estados com projeção de vitória dos pré-candidatos republicanos: Romney: Massachussets (38 delegados), Vermont (17) e Virgínia (46); Gingrich; Geórgia (76 delegados). Ao todo, Romney já tem 172 delegados, Santorum tem 60, Gingrich tem 29 e Paul tem 23. São necessários 1.144 delegados para garantir a nomeação republicana.

22h15 ATÉ O MOMENTO, Romney venceu em 3 Estados (Massachussets, Vermont e Virgínia), Gingrich em 1 (Geórgia). Acompanhe, Estado a Estado, o resultado das prévias republicanas

22h10 “Até agora, nenhuma zebra nas primárias”. Esta é a análise do correspondente do estadão.com.br em Nova York, Gustavo Chacra. Leia:

Mitt Romney, como esperado, venceu em Massachusetts, onde foi governador, no Estado liberal Vermont e também na Virgínia por não precisar enfrentar dois de seus adversários, que ficaram de fora. Rick Santorum levou os sulistas Oklahoma e Tenneessee, que são dois Estados conservadores. Newt Gingrich ganhou na Geórgia, onde fez toda a sua carreira política. O libertário Ron Paul, por sua vez, aguarda os resultados nos cáucuses em Idaho, Dakota do Norte e Alasca. Diante deste cenário, Ohio deve definir o grande vencedor da noite. De acordo com pesquisas, Romney está em primeiro, mas por uma margem de apenas quatro pontos percentuais à frente de Santorum.

22h06 ATÉ O MOMENTO: Romney venceu em 2 Estados (Vermont e Virgínia), Gingrich em 1 (Geórgia). Na foto abaixo, uma apoiadora de Gingrich aparece com bonecos do pré-candidato e do presidente democrata Barack Obama.

22h04 Santorum venceu no Tennesse, também de acordo com a CNN, com 35% dos votos segundo as projeções iniciais.

22h02 De acordo com projeções da CNN, Romney venceu em Massachussets com folga – ele teria obtido 70% dos votos. Em seguida, Santorum tem 12%, Paul tem 9% e Gingrich tem 4%.

21h59 Romney venceu com facilidade na Virgínia, segundo as primeiras pesquisas. Ainda de acordo com Chacra, os dois principais adversários dele, Newt Gingrich e Rick Santorum, não participaram das primárias. Os dois, por falhas de suas campanhas, fracassaram na apresentação dos documentos necessários. Caso contrário, poderiam ter obtido bons resultados neste swing state, como são denominados os Estados sem predomínio democrata ou republicano.

21h57 De acordo com o correspondente do estadão.com.br em Nova York, Gustavo Chacra, mesmo a derrota na Geórgia pode ser considerada uma vitória para Mitt Romney, que já venceu, nesta Superterça, as prévias em Vermont e Virgínia, segundo pesquisa da CNN. Afinal, com o resultado, Newt Gingrich não abandonará a sua candidatura e continuará dividindo votos com Rick Santorum. Além disso, ganhar no Estado sulista, onde fez toda a sua carreira, era uma obrigação para Gingrich. Ainda assim, poucos consideram possível a sua nomeação no fim do processo. O ex-presidente da Câmara apenas permanece com seu discurso populista devido ao Super PAC (fundo de campanha sem ligações diretas à candidatura) bancado por um bilionário dos cassinos de Las Vegas.



Apoiadores de Romney em Massachusetts

21h52 Romney venceu as primárias republicanas na Virgínia (EUA), Estado onde concorria apenas contra o congressista Ron Paul.



21h35 CNN diz que, apesar das pesquisas, ainda não se pode dizer que Romney venceu em Ohio.

21h31 Segundo a CNN, as votações em Ohio foram encerradas. Os números da rede de TV na saída do Estado, o mais importante da Superterça, são: Romney com 40%, Santorum com 36%, Gingrich com 12% e Paul com 11%.

21h27 A CNN afirma que Romney venceu as primárias na Virgínia. Gingrich e Santorum não concorreram no Estado.



Eleitora vota em Ohio, Estado mais decisivo desta Superterça

21h22 Redes de televisão norte-americanas garantem que Gingrich venceu as primárias republicanas na Geórgia. No Estado, estão em jogo 76 delegados. Acompanhe os resultados das prévias republicanas Estado a Estado.

21h21 CNN projeta que Romney ganhará na Virgínia.

21h19 Gingrich tem 58% dos votos que já foram apurados na Geórgia.

21h18 Paul obtém 38% dos votos já apurados em Vermont.

21h14 De acordo com números do jornal americano New York Times, Romney tem 62% dos votos na Virginia. Conheça o perfil dos pré-candidatos republicanos.

21h09 A rede de TV americana CNN afirma que Mitt Romney lidera na Virginia e em Vermont.

21h05 Segundo a CNN e o jornal New York Times, Newt Gingrich venceu as primárias na Geórgia. O resultado era esperado. Gigrich fez carreira no Estado. Conheça o perfil dos pré-candidatos republicanos.



Romney e a esposa deixam o local de votação em Massachussets nesta terça

21h Os Estados de Georgia, Virginia e Vermont encerram votações.

19h34 Cerca de cinco mil pessoas se reuniram hoje em Nova York para pedir emprego. A manifestação coincide com a Superterça. Assista ao vídeo na TV Estadão.

19h Segundo o correspondente do estadão.com.br em Nova York, Gustavo Chacra, Newt Gingrich deve vencer na Geórgia, onde fez carreira política. “Mas ele não tem chance em outros Estados com prévias hoje”, informa. Conheça o perfil dos pré-candidatos republicanos.

18h32 Até agora Romney, ex-governador de Massachusetts, tem 203 delegados e oito vitórias: New Hampshire, Flórida, Nevada, Maine, Michigan, Arizona, Wyoming e Washington. Veja os números Estado a Estado. O segundo colocado é Rick Santorum, ex-senador pela Pensilvânia, com 92 delegados e quatro triunfos: Iowa, Colorado, Missouri e Minnesota.

18h Uma sondagem do Instituto Pew, feita para o jornal Washington Post, indica que a campanha acirrada dos republicanos está beneficiando o presidente americano Barack Obama.

17h49 Gingrich, terceiro colocado, ataca Obama e Romney, favorito, tenta aumentar a vantagem sobre Santorum. Assista na TV Estadão.

17h04 As bolsas dos EUA começaram a Superterça em queda.

16h05 O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se mostrou categórico em sua entrevista coletiva desta terça-feira ao pedir prudência a seus rivais políticos que reivindicam medidas militares contra o Irã devido ao programa nuclear da República Islâmica. Obama escolheu justo a Super Terça, dia mais importante do calendário das eleições primárias do Partido Republicano, para realizar sua primeira entrevista coletiva formal na Casa Branca em seis meses.