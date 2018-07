AO VIVO: A captura e morte de Muamar Kadafi

SIRTE – O Conselho Nacional de Transição (CNT), governo de facto da Líbia, confirmou na manhã desta quinta-feira, 20, a captura e, posteriormente, a morte do ditador Muamar Kadafi, cujo paradeiro era desconhecido desde que a capital, Trípoli, foi tomada, no final de agosto. Acompanhe a seguir as últimas informações a respeito da morte de Kadafi.

13h53 – Assista abaixo às imagens divulgadas pela rede de TV Al-Jazira de Muamar Kadafi morto.

13h50 – A campanha da Otan na Líbia deve ser declarada como concluída em breve, segundo a Al-Jazira.

13h48 -Veja imagens de Muamar Kadafi, considerado excêntrico.

13h37 – Assista abaixo ao comentário do editor de Internacional do jornal O Estado de S. Paulo, Roberto Lameirinhas. Para ele, a morte de Kadafi coloca fim à fase líbia da primavera árabe.

13h31 – Se você passou a nos acompanhar agora, as principais notícias relacionadas à Líbia nesta quinta-feira são:

– O ditador Muamar Kadafi foi capturado e morto em Sirte, sua cidade natal e último reduto

– Kadafi foi encontrado em um buraco em Sirte, segundo os rebeldes (veja fotos mais abaixo)

– O corpo de um dos filhos do ditador, Mutassim, também foi encontrado em Sirte

– Líbios comemoram com euforia as notícias da morte de Kadafi, em Trípoli, Misrata e outras cidades

– O ministro da Informação e porta-voz de Kadafi, Moussa Ibrahim, também foi capturado

13h28 – Ouça abaixo a confirmação da notícia da morte de Muamar Kadafi, nesta manhã. Quem fala é o enviado do Estado e do estadão.com.br a Trípoli, capital da Líbia, Andrei Netto.

13h24 – A Al-Jazira está dizendo agora que o corpo de Kadafi estaria em uma mesquita em Misrata, cidade que funcionou como “capital” rebelde e base da revolução. Misrata fica a 200 km da capital líbia, Trípoli, e 250 km de Sirte, cidade na qual Kadafi foi capturado nesta quinta.

13h23 – Ban, da ONU: “O caminho para a Líbia será longo e difícil”. Na foto abaixo, reproduzida pela Al-Jazira, Ban faz seu discurso.

13h21 – “Agora é o momento para que todos os líbios se unam”, disse Ban.

13h20 – O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fala neste momento sobre a Líbia. Segundo ele, trata-se de uma nova era para o país.

13h03 – Um rebelde ferido comemora a notícia sobre a morte de Kadafi diante da embaixada líbia em Tunis, capital da Tunísia.

12h57 – Veja abaixo imagem do local onde Kadafi foi encontrado.

12h41 – Um dos filhos de Kadafi, Mutassim, foi encontrado morto em Sirte, de acordo com Mohamed Leith, comandante do Conselho Nacional de Transição (CNT). Leia, no Radar Global, o destino de Mutassim e de outros filhos do ditador.

12h28 – A rede de TV CNN disse há pouco que no momento da captura, mais cedo nesta quinta-feira, Kadafi poderia ainda estar vivo. As primeira imagens divulgadas mostram Kadafi ferido, mas com os olhos abertos. Reveja a foto, feita com um celular:

12h22 – O correspondente do jornal O Estado de S. Paulo e do estadão.com.br em Nova York, Gustavo Chacra, comenta sobre a derrubada de Kadafi por EUA e Europa no momento em que o ditador era aliado, e não pária.

12h21 – Os líbios estão eufóricos com as notícias da captura e posterior morte de Muamar Kadafi. Em entrevistas a redes de TV como CNN ou Al-Jazira, muitos dizem apenas estar muito felizes, com muita euforia. Poucos se arriscam a fazer planos para o futuro ou arriscar análises.

12h15 – O premiê italiano Silvio Berlusconi diz que agora a guerra da Líbia acabou.

12h02 – A rede de TV CNN mostra imagens do corpo de Kadafi no chão, logo após sua morte. A Al-Jazira também mostrou imagens do que seria o corpo do ditador. Veja:

12h – Al-Arabiya diz que corpo de Kadafi está em Misrata.

11h59 – Conforme a rede de TV CNN, Otan bombardeia neste momento um comboio pró-Kadafi.

11h52 – Na foto abaixo, feita em Trípoli, líbios comemoram a notícia da morte de Kadafi na praça dos Mártires.

11h49 – Um combatente leal às autoridades do governo interino da Líbia disse à BBC que encontrou Kadafi “em um buraco” em Sirte e que o ex-líder teria pedido que ele não atirasse.

11h38 – De Nova York, o correspondente do jornal O Estado de S. Paulo e do estadão.com.br Gustavo Chacra comenta a repercussão nos EUA. Segundo ele, Washington apenas confirmará a morte de Kadafi quando um americano vir pessoalmente o corpo. “Eles não confiam nas informações dos líbios”, escreveu Chacra. “Apesar de aliado do governo de transição líbio, os EUA sabem das mentiras no passado, como o episódio da morte de Seif Kadafi. Portanto, se o Departamento de Estado confirmar a morte em alguns minutos, é porque algum oficial americano viu o corpo de Kadafi”.

11h10 – De acordo com o Conselho Nacional de Transição (CNT), o corpo de Kadafi está sendo levado para um local secreto por questões de segurança. O CNT é o governo de facto da Líbia.

10h34 – Kadafi chegou ao poder com um golpe militar em 1969. Saiba mais a respeito do líder líbio, considerado excêntrico.

10h28 – Imagens da rede de TV Al-Jazira mostram pessoas comemorando com buzinaços em Sirte, cidade na qual Kadafi foi capturado nesta quinta-feira.

10h18 – Uma foto do ditador líbio Muamar Kadafi ferido foi divulgada. Veja abaixo. A imagem foi capturada de um vídeo feito com celular, possivelmente pelos opositores do ditador no momento da captura. A íntegra do vídeo ainda não está disponível.

10h15 – A morte de Kadafi foi confirmada pelo CNT. Segundo Abdel Majid Mlegta, do CNT, o ditador teria sido ferido na cabeça e nas pernas ao ser capturado.

9h40 – Cadeias de televisão e rebeldes afirmam que Kadafi foi morto.

9h31 – CNN e Al-Jazira dizem que Gadafi foi ferido gravemente nas pernas.

9h25 – Captura de Kadafi é confirmada. Rebeldes dizem que ele foi ferido nas pernas, porém está vivo.

9h20 – A imprensa internacional informa que opositores capturaram Kadafi, que estaria escondido em um buraco em Sirte.

9h05 – Rebeldes confirmam a tomada de Sirte, cidade natal e último reduto do ditador Muamar Kadafi.

