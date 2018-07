AO VIVO: Barack Obama anuncia plano de retirada de tropas do Afeganistão

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anuncia na noite desta quarta-feira, 22, a partir das 20h locais (21h no horário de Brasília), os detalhes da retirada de tropas americanas do Afeganistão. De acordo com a correspondente do jornal O Estado de S. Paulo em Washington, Denise Chrispim Marin, Obama deve anunciar o retorno de 3 a 5 mil militares, equivalente a até 5% das tropas no front – 100 mil no total.

Até o final do ano, um segundo grupo, de até 5 mil soldados, deve deixar o Afeganistão. Pelo menos outros 2o mil serão retirados em 2012, ano em que Obama tentará a reeleição. Como diz o repórter especial Lourival Sant’Anna, até 2014 todos os soldados estrangeiros – dos EUA e dos outros 45 países da coalizão – devem ser retirados.

Em dezembro de 2009, 33 mil soldados americanos foram deslocados do Iraque para o Afeganistão. Há ainda 47 mil soldados da Otan (Aliança do Tratado do Atlântico Norte) no país. Desde o início da guerra, em 2001, 1.522 soldados dos EUA morreram no país – uma pesquisa divulgada ontem indica que 56% dos americanos querem a retirada imediata de todos os soldados, e 39% defendem a manutenção dos militares até a “estabilização” do Afeganistão.

Assista abaixo ao discurso de Obama, ao vivo, a partir de 21h. Acompanhe também flashes e informações pelo Twitter da editoria de Internacional do estadão.com.br.