AO VIVO: Obama discursa sobre massacre na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, discursará em instantes sobre o ataque de um atirador na casa noturna LGBT Pulse, em Orlando, na Flórida. Com um fuzil de assalto AR-15 e uma pistola automática, Omar Mateen, de 29 anos, matou ao menos 50 pessoas e feriu outras 53 no pior ataque do tipo na história dos Estados Unidos. Acompanhe o discurso ao vivo pela transmissão da Casa Branca:

