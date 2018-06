AO VIVO: Obama faz pronunciamento durante visita surpresa ao Afeganistão no aniversário da morte de Bin Laden

CABUL – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz uma visita surpresa ao Afeganistão no aniversário de um ano da morte do líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden. Na visita, Obama se encontrou com o presidente afegão, Hamid Karzai, com quem firmou um acordo de segurança.

O presidente americano faz um pronunciamento à nação a partir do Afeganistão. Acompanhe abaixo a fala de Obama.

20h44: Barack Obama finaliza discurso

20h44: Presidente diz que a luz do sol brilha nas novas torres no centro de Manhattan e que o país irá construir o futuro como um só povo, como uma nação.

20h43: Obama diz que enquanto sai de uma década de conflito no exterior e de crise econômica em casa, é hora de renovar a América. Presidente fala na construção de um país onde filhos vivam livres do medo e tenham a chance de lutar pelos sonhos.

20h41: Obama lembra dos homens e mulheres, que serviram o país. Ele diz que eles responderam ao chamado para servir em lugares distantes e perigosos. Presidente diz que não poderia estar mais orgulhoso.

20h40: Presidente diz que quer cumprir a missão no Afeganistão, enquanto faz justiça em relação à Al-Qaeda.

20h38: Obama disse que retirou, no ano passado, 10 mil tropas americanas do Afeganistão. Outras 23 mil serão retiradas até o fim do verão. Depois disso, reduções continuarão em um ritmo constante, com mais de nossas tropas voltando para casa. E até o final de 2014 os afegãos serão totalmente responsáveis pela segurança de país.

20h37: Segundo o presidente, as tropas internacionais vão continuar a treinar, aconselhar e ajudar os afegãos – e lutar ao lado deles quando necessário. Mas vão mudar para um papel de apoio, enquanto os afegãos caminham para frente.

20h36: Presidente americano diz que neste mês, em um encontro da Otan em Chicago, coalizão vai definir uma meta para as forças afegãs assumirem a liderança de operações em todo país no próximo ano.

20h35: Para Obama, país terminou a missão no Afeganistão e deve retirar as tropas

20h34: Presidente lembra do atentado às Torres Gêmeas, promovido pela Al-Qaeda e fala dos períodos que os Estados Unidos perderam na Guerra do Iraque. Obama diz que Estados Unidos lutaram e combateram Al-Qaeda

20h33: Obama fala sobre acordo que assinou no Afeganistão, um acordo que pretende acabar com a guerra e iniciar novo futuro

20h31: Acompanhe discurso de Obama ao vivo pelo Radar Global. Presidente deve começar a falar em breve.

20h15: O presidente Obama deve começar a falar logo mais, às 19h30 no horário de Nova York, 4h da manhã de quarta-feira, 2, no horário local, em Cabul. Em São Paulo serão 20h30. Acompanhe pelo Radar Global e pelo Twitter do correspondente do estadão.com.br em Nova York, Gustavo Chacra.