Após entrevista para rede de TV americana, Snowden faz ‘selfie’

O ex-prestador de serviços da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês), Edward Snowden, concedeu nesta quinta-feira, 22, sua primeira entrevista a um veículo de comunicação americano desde que fez a denúncia sobre espionagem em massa.

Bill Williams, da rede de TV NBC, viajou até Moscou, na Rússia, para uma longa entrevista com Snowden que irá ao ar nos EUA somente no dia 28. Williams também entrevistou o jornalista americano Glenn Greenwald, responsável pelas reportagens denunciando as atividades ilegais da agência.

No mesmo dia, Snowden fez um “selfie” em companhia de Greenwald, do parceiro do jornalista, o brasileiro David Miranda, e a cineasta Laura Poitras. O autorretrato foi publicado na página do Facebook de Miranda.