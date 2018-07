Saiba mais sobre o trabalho das internautas de Gaza na edição desde domingo do Estado

Lina Sharif: escreve o Live from Gaza e os perfiis de mesmo nome no Twitter (@livefromgaza) e no YouTube

Rana Baker: autora do Palestine também mantém o Twitter @ranagaza

Sameeha Elwan: blogueira do Here, I was born, pode ser encontrada no Twitter como @Sameeha88