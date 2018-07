As hashtags da Primavera Árabe

Hashtags são “etiquetas” usadas para marcar o assunto tratado em mensagens publicadas no Twitter. Os termos criam links que, ao serem acessados, mostram as principais e mais recentes postagens sobre determinado tema.

As hashtags mostram a repercussão da Primavera Árabe. Da lista das dez etiquetas mais usadas no ano, duas se referem ao assunto – a 1ª, #Egypt, foi usada 1,4 milhão de vezes nos três primeiros meses da revolta; a 10ª, #Jan25, entrou em 1,2 milhão de “tuítes” sobre o assunto. Ambas se referem às manifestações que levaram à renúncia de Hosni Mubarak no Egito.

Veja a seguir algumas das hashtags relacionadas à Primavera Árabe mais utilizadas na rede de microblogs:

#protest (620 mil menções) | #Egypt | #Jan25 | #Bahrain (640 mil) | #Yemen | #arabspring | #ghaddafi | #libya