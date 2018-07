RETROSPECTIVA: As imagens mais ‘poderosas’ de 2011

SÃO PAULO – Desastres naturais, tragédias causadas pelo próprio homem, revoluções, ocupações, histórias memoráveis e fatos inusitados. Todas essas categorias são contempladas quando fazemos a retrospectiva do ano.

O Buzzfeed não fez diferente. O site fez uma seleção das 45 imagens mais “poderosas” de 2011, fotos cujo impacto traduz o desespero, a emoção e a comoção dos momentos – ou grandes histórias – que registram.

As fotos ilustram desde os grandes fatos ocorridos durante o ano no mundo – como o terremoto no Japão, a morte de Osama bin Laden e as ocupações anti-capitalismo em todo o mundo – até casos isolados – como o pastor americano que previu o fim do mundo (erroneamente) diversas vezes – e a noiva chinesa que tentou se matar após ser abandonada no altar.