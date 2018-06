Notícias sobre as reformas na China

PEQUIM – A China irá afrouxar suas políticas de planejamento familiar e abolir o sistema de campo de trabalho, de acordo com um importante documento divulgado após a reunião do Partido Comunista chinês, informou a agência de notícias oficial Xinhua nesta sexta-feira, 15.

Um ajuste da política de nascimento no país permitirá que os casais tenham dois filhos, quando um dos pais for filho único. Na política que vigora atualmente, um casal pode ter o segundo filho apenas se ambos os pais forem filhos únicos.

O pacote de reformas também fará a China abolir o sistema de campo de trabalho, chamado de reeducação por meio do trabalho, e reduzir o número de crimes sujeitos à pena de morte “passo a passo”, acrescentou Xinhua. O controverso sistema previa o envio de pessoas para campos de trabalho por até quatro anos sem julgamento prévio de delito ou acusação formal do poder judiciário.

