Assessora de Trump é criticada por ajoelhar em sofá do Salão Oval da Casa Branca

WASHINGTON – A assessora do presidente americano Donald Trump, Kellyanne Conway, foi alvo de críticas na imprensa e nas redes sociais por ajoelhar em um sofá do Salão Oval da Casa Branca durante uma recepção oficial.

Em uma imagem feita por um fotógrafo da agência de notícias France-Presse, Kellyanne aparece de joelhos sobre um sofá do escritório presidencial com um telefone celular nas mãos, enquanto Trump posa para uma foto com líderes negros de colégios e universidades.

Um colunista do jornal The Wall Street Journal criticou a atitude de Kellyanne e sugeriu que um comportamento semelhante de assessores de administrações anteriores teria provocado protestos ainda maiores.

“Se Rice ou Jarrett sentassem da mesma forma no Salão Oval, os conservadores teriam ficado roucos durante semanas por tantas críticas”, escreveu Bret Stephens, em referência a Susan Rice e Valerie Jarrett, assessoras próximas do ex-presidente Barack Obama.

O próprio Obama, que foi fotografado muitas vezes em posturas relaxadas, também foi alvo de críticas por flexibilizar o código de vestimenta de terno e gravata.

No Twitter, muitas pessoas criticaram Kellyanne e interpretaram sua linguagem corporal como um sinal de “falta de respeito”.

Alguns estabeleceram comparações com uma foto de 2013 de Obama com os pés sobre uma mesa no Salão Oval. “Lembram quando os republicanos perderam a cabeça com a decoração do Salão Oval de Obama?”, tuitou um internauta. “Conway com seus sapatos em um sofá do Salão Oval – coerente com vários graus de falta de respeito que a equipe de Trump demonstra”, escreveu outro. “A nova base de fotos do ‘privilégio branco'”, expressou um usuário do Twitter sobre a foto, na qual aparece um grupo de negros de pé.

Esta não é a primeira polêmica envolvendo Kellyanne. Recentemente ela foi questionada por ter recomendado publicamente que as pessoas comprassem produtos da marca de Ivanka, filha do presidente Trump. O Escritório de Ética do governo dos EUA solicitou uma investigação e uma ação disciplinar.

Ela também ficou no centro das atenções ao apresentar o conceito de “fatos alternativos” ao dicionário político para justificar afirmações da Casa Branca sobre fatos que nunca realmente aconteceram. / AFP