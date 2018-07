ASSISTA: Vídeo exclusivo mostra opositores celebrando ao lado de corpo de Kadafi

MISRATA – O enviado especial do jornal O Estado de S. Paulo e do estadão.com.br à Líbia, Andrei Netto, obteve o vídeo abaixo de opositores do regime de Muamar Kadafi, morto na quinta-feira. As imagens mostram pessoas dançando, cantando e comemorando ao lado do corpo de Kadafi e de Mutassim, um dos filhos dele, também morto ontem.

Segundo o jornalista, o vídeo foi gravado na noite de ontem, quinta-feira, ou na madrugada de hoje, sexta, em Misrata, a 250km de Trípoli, para onde o corpo de Kadafi foi levado depois da captura, em Sirte.

“Misrata é a cidade mais castigada pelo regime durante a revolução. Durante mais de três meses, os combatentes foram cercados por tropas kadafistas, que bombardeavam a cidade dia e noite”, conta Netto. As linhas de frente chegaram a se enfrentar a uma distância de 100 metros, segundo relatos. “A destruição na cidade é enorme. Kadafi é odiado na região. E foram rebeldes de Misrata que o prenderam”, explica o jornalista.

Esse fato pode explicar as suspeitas de execução sumária, sem julgamento, do ditador.

Veja a seguir fotos feitas por Netto no local.

E aqui, fotos feitas pelo enviado especial durante outra visita a Misrata, em setembro.

