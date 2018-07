ASSISTA: Vídeos mostram momento de explosão em Cabul

SÃO PAULO – Um vídeo divulgado nesta terça-feira, 6, pela rede de TV norte-americana CNN mostra o momento exato da explosão que matou mais de 60 pessoas em Cabul, capital afegã. O ataque foi um atentado suicida feito em um santuário muçulmano xiita no centro da capital, no momento em que centenas de fiéis estavam reunidos para o festival da ashura. O ataque parece ter sido uma ação sectária, algo incomum no país nos últimos anos. Assista ao vídeo abaixo.

Um outro vídeo (abaixo), da rede Russia Today e divulgado pelo site do jornal The Washington Post, também norte-americano, mostra a reação das pessoas segundos após a explosão, ocorrida na manhã desta terça (horário local) em Cabul. O festival xiita da ashura relembra o martírio do neto do profeta Maomé, Hussein, na batalha de Kerbala, no Iraque, no ano de 680. Esse é o maior evento no calendário religioso dos xiitas, que compõem cerca de 20% da população afegã.