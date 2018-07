Atentado com carro-bomba deixa seis mortos e 39 feridos na Tailândia

Efe

BANGCOC – Ao menos seis pessoas morreram e outras 39 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba na região financeira do distrito de Sai Buri, na província tailandesa de Pattani, informam nesta sexta-feira, 21, as autoridades locais. Segundo a polícia, a explosão aconteceu depois do meio-dia e causou a morte de vários civis, informou o jornal The Nation.

A polícia também confirmou que mais de dez dos feridos se encontram em estado grave e que foram identificados pelo menos a cinco rebeldes. Os ataques com armas leves, assassinatos e atentados com explosivos ocorrem quase diariamente nas províncias de Pattani, Narathiwat e Yala, apesar do envio de cerca de 40 mil soldados das forças de segurança e da declaração do estado de exceção.

Cerca de 5,3 mil pessoas morreram por causa da violência na região desde que o movimento separatista islâmico, formado por cinco grupos, retomou a luta armada, em janeiro de 2004. Os insurgentes protestam pela discriminação que sofrem por parte da maioria budista do país e exigem a criação de um Estado islâmico que integre as três províncias, que formavam o antigo sultanato de Pattani, anexado pela Tailândia há um século.