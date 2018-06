Cate Blanchett lidera grupo de atores que destacam drama de refugiados em vídeo

Um grupo de celebridades está procurando chamar atenção para o sofrimento dos refugiados em um vídeo no qual leem um poema que lista objetos que as pessoas levaram quando tiveram que fugir de seus lares.

Vencedora de um Oscar, a atriz Cate Blanchett lidera um elenco que inclui Keira Knightley, Stanley Tucci, Chiwetel Ejiofor, Jesse Eisenberg e Kit Harrington na leitura do poema “What They Took With Them” (O Que Eles Levaram Consigo) no filme, o qual o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) disse ter sido divulgado no Facebook na segunda-feira.

Escrito por Jenifer Toksvig, o poema foi inspirado pelas histórias e testemunhos de pessoas que fugiram de casa e pelos itens que levaram consigo. Entre os objetos mencionados pelos atores estão uma carteira, um boletim de serviço do Exército, um certificado de conclusão do ensino secundário, um celular, chaves de casa e uma bandeira nacional.

“O ritmo e as palavras do poema ecoam o frenesi, o caos e o terror de ser forçado subitamente a abandonar seu lar, pegar o pouco que você consegue carregar consigo e fugir em busca de segurança”, disse Cate, embaixadora da Boa Vontade do Acnur, em um comunicado.

O Acnur disse que a petição faz um apelo para que os governos garantam acesso a lugares seguros onde os refugiados possam morar e ter acesso a educação e trabalho. / REUTERS

Veja abaixo o vídeo da campanha: