Atropelamento na Praça da Paz Celestial

Cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta segunda-feira, 28, quando um carro atingiu pedestres e pegou fogo na Praça da Paz Celestial, a mais importante de Pequim, segundo a polícia. Hua Chunying, porta-voz da chancelaria chinesa, disse não ter detalhes sobre o caso que permitam concluir se ocorreu um acidente ou um atentado terrorista.

A polícia disse na sua página no Weibo, espécie de Twitter chinês, que o carro saiu da pista no lado norte da praça, que representa uma importante atração turista de Pequim, em frente à Cidade Proibida, atravessou as barreiras e pegou fogo.

Veja imagens:

[galeria id=8133]