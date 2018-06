Bailarino da Geórgia morre afogado ao tentar tirar uma ‘selfie’

TBILISI – O solista do Balé Estatal da Geórgia (BEG) Giorgi Mshvenieradze morreu afogado em um reservatório depois de cair enquanto tentava fazer uma ‘selfie’, publicou nesta quinta-feira, 20, a imprensa local.

Segundo o site Ambebi, o acidente aconteceu na quarta-feira em um reservatório montanhoso perto da cidade de Jadori, a cerca de 200 quilômetros ao leste de Tbilisi. Mshvenieradze, de 26 anos, era um dos bailarinos do BEG, dirigido pela dançarina Nina Ananiashvili.

“É uma tragédia para a companhia. Giorgi não só era um excelente dançarino, mas um grande divulgador do balé e uma pessoa melhor ainda”, disse uma de suas companheiras do BEG. A companhia publicou uma nota de pesar em sua página no Facebook.

A companheira do bailarino acrescentou que Mshvenieradze “era fisicamente muito forte, mas pelo visto ficou desnorteado com a queda, o que o impediu de se salvar”. /EFE