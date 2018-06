Banksy ataca cidade da agência de espionagem britânica

LONDRES – É possível que o artista britânico Banksy, o mais engajado do mundo pop, tenha atacado outra vez, deixando um grafite inspirado no tema da vigilância na cidade que abriga a agência de espionagem britânica.

Um desenho em estêncil surgiu em uma parede na cidade de Cheltenham, a oeste de Londres, retratando três personagens vestidos com sobretudos, chapéus e fones de ouvido bisbilhotando uma cabine telefônica. (Foto.)

Cheltenham é a sede do Quartel-general de Comunicações do Governo ( GCHQ, na sigla em inglês), a agência britânica de espionagem eletrônica. A organização secreta se viu sob os holofotes depois que algumas de suas atividades foram reveladas pelo ex-prestador de serviços da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), Edward Sowden.

A GCHQ disse na segunda-feira que a agência estava tão “intrigada quanto os outros dos residentes de Cheltenham sobre a aparição da misteriosa obra de arte”.

O trabalho não foi reivindicado no site oficial de Banksy, mas tem muitas caraterísticas das marcas registradas do artista, incluindo a técnica do estêncil e o comentário social carregado de ironia. / AP