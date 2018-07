Obama é reeleito presidente dos EUA, apontam projeções

Barack Obama derrotou o republicano Mitt Romney na madrugada desta quarta-feira, 7, e foi reeleito presidente dos EUA. Os primeiros resultados das urnas refletiram a vantagem que o presidente americano mostrava na maioria das pesquisas de opinião. Às 2h18, de acordo com projeções das principais redes de TV dos EUA – NBC, CNN, CBS e Fox News –, Obama obteve 274 votos no Colégio Eleitoral. Mitt Romney, tinha 201.

O Estado-chave que deu a vitória a Obama foi Ohio. O presidente venceu a eleição também em New Hampshire, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. A apuração segue apertada no Colorado e na Flórida, onde os dois candidatos se alternam na liderança – embora Obama mantenha um ligeira dianteira em ambos os Estados.

Agora reeleito, Obama deve continuar a ter bastante dificuldade para aprovar reformas com uma Câmara dos Deputados, de maioria republicana – o Senado, de acordo com as urnas, permanecerá dominado pelos democratas.

Romney recebeu o resultado da derrota em Boston, em Massachusetts, Estado do qual foi governador de 2003 a 2007. O presidente Obama foi informado da vitória em Chicago, seu reduto eleitoral, onde uma multidão de simpatizantes se aglomerou nas ruas para celebrar a reeleição.