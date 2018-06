Bastidores do discurso de Obama ao Congresso

A Casa Branca divulgou um vídeo mostrando cenas dos bastidores da preparação do discurso do Estado da União que o presidente Barack Obama fará nesta noite.

O presidente americano deve anunciar um decreto executivo aumentando o salário mínimo para novos contratos de prestadores de serviços federais, segundo informou a Casa Branca nesta terça-feira, 28. Baixar o decreto permite a Obama contornar o Congresso de uma maneira limitada, com o Partido Republicano se opondo a um aumento mais amplo do salário mínimo.

No vídeo dos bastidores da preparação do discurso, Obama aparece discutindo pontos com sua equipe. Assista: