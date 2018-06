Bibi faz humor na campanha eleitoral de Israel

Os eleitores brasileiros podem se consolar: a propaganda política local não é menos risível do que a de outros países. Em Israel, por exemplo, os anúncios na TV só são permitidos três semanas antes das eleições gerais, que foram convocadas pelo governo para 17 de março. Na semana passada, o primeiro-ministro israelense, Binyamin ‘Bibi’ Netanyahu, iniciou sua campanha pelo quarto-mandato seguido participando ele mesmo de um esquete que pode ser visto no vídeo abaixo – está em inglês.

O premiê toca a campainha na casa de um casal surpreso, anunciando: “Você ligou para uma baby-sitter? Você tem um Bibi-sitter”.

A mulher pergunta: “Você está vai cuidar de nossos filhos?”. Netanyahu responde que as únicas alternativas seriam seus principais adversários: o líder do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, e a ex-negociadora de paz Tzipi Livni.

No clipe, o casal diz: “Não, não, não …!” Eles brincam que as crianças teriam que cuidar de Herzog. Significado: Ele é fraco. “No momento em que chegamos em casa, nós não teríamos uma casa”, dizem eles. Significado: Ele iria dar muito para fazer a paz. E Livni? “Ela fica em um lugar mais de duas horas?”. Eles riem. Significado: Ela muda muito de partido, o que não pode ser confiável. / COM W. POST