Biscoito que sobreviveu a naufrágio do Titanic é leiloado por US$ 23 mil

WILTSHITE, INGLATERRA – Um biscoito que estava a bordo do Titanic foi vendido por US$ 23 mil em um leilão realizado na Inglaterra. O artefato foi salvo pelo passageiro James Fenwick, que estava a bordo do navio Carpathia. A embarcação resgatou os sobreviventes do naufrágio do Titanic.

Conhecido entre os americanos como “cracker”, o biscoito da marca Spillers and Bakers foi mantido intacto em um envelope por Fenwick com a seguinte anotação: “Biscoito Pilot do barco salva-vidas Titanic, abril de 1912”.

O artigo foi vendido por US$ 32.200 no final de semana pela casa de leilões Henry Aldridge & Son, junto a uma fotografia do iceberg que causou a histórica colisão.

O biscoito de 103 anos fazia parte de um kit de sobrevivência de um dos botes salva-vidas do Titanic. O Carpathia, após ouvir o sinal de socorro, seguiu em velocidade máxima por 93 km em 4 horas. Ao chegar ao local do acidente, conseguiu resgatar 700 passageiros.

Um dos donos da casa de leilões, Alan Aldridge, explicou que o biscoito sobreviveu todos esses anos porque sua composição é similar a de um bolo de frutas secas. “Se você pegar um (biscoito) desses e jogar fora, ele secará e se fossilizará”, disse. “Se você deixar um pedaço de pão ao ar livre, ele ficará verde e começará a apodrecer, mas bolos de frutas secas, não. E nem esses biscoitos.” /THE WASHINGTON POST