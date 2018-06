Boeing 737 é transformado em restaurante no centro de cidade chinesa

PEQUIM – A cidade chinesa de Wuhan se deparou nos últimos dias com a surpreendente imagem de um Boeing 737 “estacionado” no centro da cidade, onde será utilizado como restaurante, informou nesta sexta-feira, 4, o portal de notícias China.com.

O avião, com capacidade para 200 passageiros, foi adquirido por um empresário local da companhia aérea indonésia Batavia Air, como é possível ver em sua fuselagem, e está rodeado de andaimes utilizados para trabalhos de remodelação que o transformarão em um estabelecimento de alimentação.

Situado em uma das áreas comerciais mais movimentadas de Wuhan, uma cidade de 8 milhões de habitantes, o restaurante contará com um simulador de voo para entreter os comensais, situado em sua cabine.

No passado, empresários chineses adquiriram porta-aviões não mais utilizados para usá-los em iniciativas similares. No entanto, esta é a primeira vez que um avião comercial de grande porte é usado em um negócio do tipo.

O antigo porta-aviões soviético Kiev foi reconvertido em 2011 em um hotel de luxo no porto chinês de Tianjin, enquanto seu antigo companheiro de frota, o Minsk, é há 20 anos parte de um parque temático de Shenzhen, cidade vizinha a Hong Kong. /EFE