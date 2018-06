Bomba da 1ª Guerra mata dois na Bélgica

Uma bomba da 1ª Guerra explodiu nesta quarta, 19, e matou dois pedreiros na cidade belga de Ypres, quase cem anos depois que o conflito começou. Na imagem acima, de 1919, a cidade é vista após o bombardeio de um local onde ficava um mercado municipal.

“Foi uma bomba que explodiu com quatro trabalhadores no local, um artefato convencional da 1ª Guerra. Um morreu na hora, outro a caminho do hospital”, disse o chefe de polícia local, Georges Aeck, acrescentando que um outro trabalhador estava em estado grave e outro em estado de choque.

Os quatro estavam atrás de um armazém em construção quando a bomba explodiu em circunstâncias que estão sob investigação.

Ypres foi fortemente bombardeada durante a 1ª Guerra, quando estava no centro de uma luta feroz entre os alemães e as forças aliadas.

Os militares belgas removeram ou asseguraram cerca de 629 toneladas de bombas, granadas e outros explosivos nos últimos quatro anos, principalmente em torno das antigas linhas de batalha da 1ª Guerra na Flandres Ocidental.