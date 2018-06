Desde os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, os EUA bombardearam sete países, segundo o The Atlantic.

Na Síria e no Iraque, pontos do Estado Islâmico (EI) são alvos de mísseis. Na Somália, Iêmen e Paquistão, ataques com drones têm o objetivo de acabar com grupos de militantes islamitas. Na Líbia, uma campanha foi liderada pela Otan contra o ditador Muamar Kadafi.