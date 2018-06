Brexit – Perguntas & Respostas

1. Por que o Reino Unido pode sair da UE?

Diante da insatisfação dos eleitores com a relação entre o país e a UE, além do aumento da imigração, Cameron prometeu que, se ganhasse nas urnas, realizaria um referendo para decidir se o país continuava ou não na UE.

2. Quem poderá votar?

Ingleses, escoceses, galeses e norte-irlandeses com no mínimo 18 anos, que morem no Reino Unido ou em Gibraltar. O voto não é obrigatório.

3. Quando o resultado será anunciado?

As urnas fecharão às 22 horas locais (18 horas em Brasília). Organizadores estimam que o resultado pode ser divulgado a partir das 4 horas de sexta-feira.

4. Qual é a relação entre o Reino Unido e a UE?

O país têm direito ao livre mercado e ao trânsito de pessoas, mas, sob um status especial, não é obrigado a adotar o euro e mantém controles fronteiriços.

5. Qual é a importância da UE para a economia britânica?

Cerca de 45% das exportações britânicas vão para o bloco, mais que o dobro do montante enviado aos EUA. Nas importações, cerca de 55% vêm da UE.

6. Se o Brexit vencer, quando o Reino Unido deixará a UE?

Depende de negociações. O grupo favorável ao Brexit deseja de deixar oficialmente o grupo em 2019.

7. O que é o Reino Unido?

Reino Unido é uma monarquia constitucional parlamentarista formada por quatro países: Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. A maior parte do país é a ilha da Grã-Bretanha, onde estão os territórios inglês, escocês e galês. O país ingressou na União Europeia em 1973.

8. Por que o Reino Unido já tem controle de imigração diferente do restante da Europa?

O Reino Unido não aderiu ao acordo que aboliu o controle de passaporte e fronteira conhecido como Área Schengen. É esse acordo que permite viajar entre Portugal, Espanha e França, por exemplo, sem passar por controles. Apesar de não estar em Schengen, europeus têm livre acesso ao solo britânico e vice-versa.

9. Se o Brexit vencer, imigrantes europeus – como italianos, poloneses e portugueses – terão de sair do país ou precisarão de uma permissão para continuar?

Tudo dependerá do eventual acordo que britânicos conseguirão fechar com os demais europeus. Uma coisa é certa: haverá reciprocidade. Então, se os europeus do continente não puderem viver e trabalhar no Reino Unido, britânicos também não poderão fazer o mesmo nos países do grupo.