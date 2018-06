Briga sobre o filme ‘300’ acaba em morte no Texas

Uma discussão num cinema do Texas sobre o filme 300, a Ascensão do Império acabou em tragédia na segunda-feira 17. Um homem morreu atropelado no estacionamento da sala, no condado de Harris, nos arredores de Houston após brigar com outros dois espectadores.

A discussão começou ainda no cinema, quando o atropelado e outros dois homens começaram a brigar sobre qual filme era melhor: o que estavam assistindo ou o primeiro da série, lançado em 2007.

A briga esquentou e na saída do cinema um dos homens deu à ré com sua picape, atropelando a vítima, que foi levada ao hospital, mas não resistiu. / REUTERS

