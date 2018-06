Cachorro e objetos sagrados são retirados dos escombros de terremoto na Itália

ROMA – Bombeiros retiraram um cachorro vivo dos escombros do terremoto mais forte em décadas na Itália (veja abaixo) e recuperaram estátuas e pinturas religiosas de igrejas que desmoronaram no tremor de domingo.

Vídeos divulgados na noite de segunda-feira, 31, mostraram agentes de resgate, guiados por seu próprio cão farejador, revirando os destroços para libertar outro cachorro que emergiu coberto de poeira e parecendo confuso, mas ileso.

Uma estátua de uma figura religiosa foi embrulhada em um invólucro de proteção e levada para a rua na cidade medieval de Nórcia, próxima do epicentro do terremoto, que teve magnitude 6,6 graus na escala Richter de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Não surgiram relatos de mortes ou ferimentos graves após o sismo, o mais intenso a atingir o país desde outro de magnitude 6,9 perto de Nápoles em 1980, que matou 2.735 pessoas.

Muitas pessoas haviam deixado as áreas afetadas depois de um terremoto menor em agosto que matou quase 300 pessoas, e a maioria dos lares de Nórcia pareceu ter resistido ao novo tremor, levando os moradores a elogiarem os anos de investimento em proteção contra terremotos.

Os muros da cidade de Nórcia foram danificados e suas igrejas foram muito afetadas, incluindo a basílica de São Bento, do século 13, que desmoronou, deixando só a fachada de pé. / REUTERS