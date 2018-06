‘Cadeados do amor’ da ponte de Paris serão leiloados para ajudar refugiados

PARIS – Os famosos cadeados da Pont des Arts, em Paris, onde apaixonados de todo o mundo deixam uma lembrança de seu carinho e juram amor eterno, serão leiloados no sábado para ajudar organizações de apoio aos refugiados.

Os organizadores esperam arrecadar entre € 100 mil e € 150 mil euros nos 165 lotes à venda, entre os quais estão incluídos cadeados em formato de coração, alguns com a uma mini Torre Eiffel pendurada e outros com frases escritas em diferentes idiomas.

“Ter em sua casa demonstrações de amor de pessoas de distintas partes do planeta e em diferentes idiomas é incrível”, disse Monique, interessada em um painel cheio de cadeados, cujo preço oscilará entre € 8 mil e € 10 mil euros.

Em 2015, a prefeitura de Paris ordenou a retirada definitiva dos cadeados da Pont des Arts, que cruza o Rio Sena e fica próxima à Catedral de Notre Dame. Segundo a prefeitura, a estrutura da passarela estava em risco em razão das 70 toneladas de peso dos cadeados.

Para o leilão foram selecionadas, no entanto, somente as partes que poderiam ser aproveitadas. Algumas peças ficarão expostas até sábado. A sala de exibição – austera, branca e não muito grande – é cheia de urnas com esculturas formadas a partir de cadeados e exibe também grades com as peças.

Entre os lotes, há desde cadeados em forma de coração até outros com uma mini Torre Eiffel pendurada, passando por outros com frases escritas em diferentes idiomas, como “Forever together” (“Juntos para sempre”, em inglês) e símbolos chineses.

“São um símbolo da cidade”, afirmou Nicole Langé, que também havia pendurado um cadeado há alguns anos com o marido e quer conseguir um dos lotes, pois afirma que seria um bom presente para os filhos, que estão na Itália.

O valor dos 165 lotes do leilão solidário, que acontecerá no Crédit Municipal de Paris, oscila entre € 100 e € 10 mil euros. “Esperamos arrecadar entre € 100 mil e € 150 mil euros”, afirmou a assessora da venda, Mathilde Belcour-Cordelier, que lembrou que “o leilão é totalmente beneficente”.

As três organizações que receberão o dinheiro arrecadado são a Solipam, que ajuda refugiadas grávidas, a Emmaüs Solidarité, que conta com centros de amparo para essas pessoas, e a Armée du Salut, que luta há 130 anos contra a exclusão social.

Mathilde declarou que esses valores são apenas um parâmetro e destacou que os lucros podem ser maiores, pois se trata do “primeiro leilão deste tipo em todo o mundo”. / EFE

