Durante o discurso do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, na 67ª Assembleia-Geral da ONU, a sala não estava cheia. Mas isso não é exclusividade dessa edição do encontro. Em outras assembleias, foi possível ver pessoas se levantando e se retirando da sala enquanto Ahmadinejad discursava.

